Vortrag

Vortrag zu „70 Jahre Staat Israel“

Wissen Journalist und Theologe Egmond Prill berichtet in Waldgirmes

Lahnau-Waldgirmes „70 Jahre Staat Israel – Vom Wunsch zur Wirklichkeit“, so lautet der Titel eines Vortrages am kommenden Donnerstag, 25. Oktober, ab 19.30 Uhr in der evangelischen Gemeinschaft in Waldgirmes, Friedensstraße 3. Es spricht der Journalist und Theologe Egmond Prill, der bei Israelnetz, einem Dienst des christlichen Medienverbundes Kep in Wetzlar tätig ist.

