Wanderung

Wäller touren letztmals

Vereine Abschlussveranstaltungen in Aßlar

Asslar Zur letzten Wanderung des Westerwaldvereins Aßlar in diesem Jahr treffen sich die Wanderer am Sonntag, dem 9. Dezember, um 13 Uhr an der Dillbrücke in Aßlar.

