Von Jenny Berns

Wahlplakate kommen zurück nach Leun

Parteien Stadtverordnete beschließen neue Plakatsatzung / Maximal vier Plakate pro Stadtteil und Partei

Leun Über eine Neufassung der Plakatordnung für die Stadt Leun haben die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am Montag abgestimmt. Dabei ging es auch um die Frage, ob Parteien für die Landtagswahl Plakatwerbung in der Stadt anbringen können.

