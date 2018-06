Laufen

Wandern zum Märchensee

Bewegung Zu Fuß zwei Stunden rund um Braunfels

Braunfels Die Gruppe „Höhenblick aktiv“ bietet am Donnerstag, 28. Juni, ab 16 Uhr eine Wanderung an. Ziel der Tour ist der Märchensee in Braunfels. Dort können die Teilnehmer dann die blühenden Seerosen bewundern.

Copyright © mittelhessen.de 2018