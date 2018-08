Westerwaldverein

Wandernin der Gruppe

Aßlar Die Senioren des Westerwaldvereins Aßlar treffen sich zur Wanderung am Mittwoch, 8. August, 8.45 Uhr, auf dem VfB-Parkplatz. In Fahrgemeinschaften geht es nach Heuchelheim, wo eine zehn Kilometer lange Rundwanderung um 9:15 Uhr startet. Nach der Wanderung wird in die Straußenwirtschaft Marktschänke eingekehrt. Nichtwanderer sind ab 12.30 Uhr herzlich willkommen.

