Höhenblick Aktiv

Wanderung in den Herbst

Freizeit In Richtung Hirschhausen gehen

Braunfels Am Donnerstag, 25. Oktober, startet um 16 Uhr am Haus Höhenblick in Braunfels, Friederike-Fliedner-Straße 9, eine Wanderung Richtung Hirschhausen, die mit Transfer bis etwa 19 Uhr dauern wird. Bei Regen wird das Team von „Höhenblick Aktiv“ in der Cafeteria des Hauses Ideen sammeln, wie Rad- und Wanderwege rings um Braunfels verbessert werden können. Dazu gibt es eine kleine Führung durch das Haus Höhenblick.

Copyright © mittelhessen.de 2018