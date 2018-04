Was ist aus den 68er Frauen geworden?

Literatur Lesung von Hanna Pfetzing

Wetzlar In diesem Jahr feiern die 68er-Studenten Jubiläum. In der Schnitzlerschen Buchhandlung hat Hanna Pfetzing (Gießen) in einer Lesung aus ihrem Buch an diese bewegten Jahre und ihre Protagonistinnen erinnert.

