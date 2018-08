Wasser soll auf Leinwand gebannt werden

Kunst Malwerkstatt für Jugendliche

Hüttenberg Die Leader-Region Lahn-Dill-Wetzlar bietet in ihren zwölf Mitgliedskommunen jeweils an einem Wochenende eine Malwerkstatt an. Start ist am 15. und 16. September in Hüttenberg.

