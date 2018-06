Frauenfrühstück

Wenn Ängste Kraft verlieren

Wetzlar Zwei Bestseller-Autorinnen sind am Donnerstag, 14. Juni, ab 9.30 Uhr zu Gast in der Kreuzkirche in Wetzlar, Stoppelberger Hohl 42, und erzählen aus ihrem Leben. Die christlichen Romanschreiberinnen Lynn Austin und Elizabeth Camden kommen zum Frauenfrühstück und sprechen über das Thema „Mut für morgen – Wenn Ängste ihre Kraft verlieren“. Es gibt eine Kinderbetreuung.

