Wenn Kirche auf Synagoge trifft

Konzert Kalinowsky und Albertsson spielen

Wetzlar Im Rahmen der Kunst- und Kulturtage fand ein besonderes christlich-jüdisches Kirchenkonzert in der Unteren Stadtkirche statt. Semjon Kalinowsky an der Viola und Frederik Albertsson an der Orgel spielten fast vergessene Werke aus dem jüdischen Kulturraum.

