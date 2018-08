Wenn die geistige Leistungsfähigkeit nachlässt

Demenz ist eine der häufigsten Krankheiten im Alter: Der Verlust der geistigen Leistungsfähigkeit und das quälende Verlöschen der Persönlichkeit betrifft 1,6 Millionen Menschen in Deutschland. Eine Demenz führt zu Störungen von Gedächtnis, Denken, Orientierung, Auffassung, Lernfähigkeit, Sprache, Sprechen und Urteilsvermögen.

Es kommt auch zu Veränderungen der emotionalen Kontrolle, des Sozialverhaltens oder der Motivation. „Demenz“ ist ein Sammelbegriff für eine Reihe von Krankheiten, die höchst unterschiedlich verlaufen.

Vergesslichkeit, Orientierungsschwierigkeiten oder Konzentrationsstörungen können viele Ursachen haben, beispielsweise Stress oder ein Verlust. Nicht immer muss es sofort eine Demenz sein, doch sollten Betroffene aufmerksam gegenüber sich selbst oder ihrem Angehörigen sein – und falls Symptome vermehrt auftreten, einen Arzt konsultieren.

