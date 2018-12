Atempause

Werth gestaltet Programm

Wetzlar Zur musikalischen Atempause im Advent sind Männer und Frauen für Donnerstag, 6. Dezember, ab 9.30 Uhr in die Wetzlarer Kreuzkirche eingeladen. Gestaltet wird das Programm vom Wetzlarer Liedermacher Jürgen Werth, der Lieder und Texte darbietet. Organisiert wird die Atempause vom Vorbereitungsteam des Frauenfrühstücks an der Kreuzkirche. Das Team bietet auch bei der Atempause ein schmackhaftes Frühstück an. Die Teilnahme kostet vier Euro.

