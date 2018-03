Von Steffen Gross

Wetzlar lässt Konto glätten

Kassenkredite Mit Hilfe der Hessenkasse 24 Millionen Euro Miese tilgen

Wetzlar Die Stadt Wetzlar wird am Entschuldungsprogramm Hessenkasse der Landesregierung teilnehmen und so Kassenkreditschulden in Höhe von 24 Millionen Euro abbauen. Die Entscheidung der Stadtverordneten fiel einstimmig.

Copyright © mittelhessen.de 2018