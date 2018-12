Stadtbetriebsamt

Wetzlar verkauft Brennholz

Wetzlar Die Stadt Wetzlar verkauft Brennholz aus städtischen Wäldern an private Interessenten. Bestellungen nimmt das Stadtbetriebsamt in Wetzlar, Henri-Duffaut-Straße 15, unter (0 64 41) 99 68 03 sowie per E-Mail an daniel.goetz@wetzlar.de oder jedes Stadtteilbüro bis Freitag, 21. Dezember, entgegen. Die Preise für einen Raummeter Buche belaufen sich auf 73 Euro, der Raummeter Eiche kostet 66 Euro, sonstiges Laubholz 64 Euro, Nadelholz 58 Euro.

