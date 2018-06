Wie viel Bibel steckt in unserer Kultur?

Ethik Vortrag für Männer im DGH

Waldsolms-Brandoberndorf „Mehr als man(n) denkt! – Wie viel Bibel steckt in unserer Kultur?“ so lautet der Titel eines Vortrags am Freitag, 15. Juni, ab 20 Uhr in Brandoberndorf.

Copyright © mittelhessen.de 2018