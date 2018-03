Polizeibericht

Wo passierte der Unfall?

Biebertal Irgendwann in der Zeit von Dienstag, 12.30 Uhr, bis Freitag, 13.45 Uhr, ist in Rodheim ein grauer Ford Ka angefahren worden. Seine Besitzerin parkte den Wagen in diesem Zeitraum in der Hauptstraße und auf dem Rewe-Parkplatz in der Gießener Straße. Der Schaden, den die Frau erst am Freitag bemerkte, befindet sich an der der Stoßstange und am Kotflügel links. Auf 1500 Euro schätzt die Polizei den Schaden.

Copyright © mittelhessen.de 2018