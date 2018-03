Von Jenny Berns

Wo sollen die Senioren wohnen?

Politik Leuner Stadtverordnete ebnen den Weg für den Bau eines Senioren- und Pflegeheims

Leun Soll in der Stadt ein Senioren- und Pflegeheim gebaut werden oder nicht? Und wenn ja, an welchem Standort könnte es errichtet werden? Über diese Fragen haben die Leuner Stadtverordneten in ihrer Sitzung kürzlich abgestimmt.

