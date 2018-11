Führung

Wohnkultur aus dem Barock

Wetzlar Die Tourist-Information bietet am Samstag, 1. Dezember, eine Führung durch die Sammlung Lemmers-Danforth an. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Palais Papius (Kornblumengasse 1). Die ehemalige Ehrenbürgerin und Wetzlarer Kinderärztin Dr. Irmgard von Lemmers-Danforth hat rund 450 Objekte zu einer bedeutenden Sammlung zusammengetragen. Ihr Lebenswerk zeigt europäische Wohnkultur aus Renaissance und Barock.

