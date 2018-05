Zahlen können nicht lügen

Wissen 70 Mathefans bei Beutelspacher-Vortrag

Wetzlar „Zahlen können nicht lügen …“ erklärte Mathematikprofessor Dr. Albrecht Beutelspacher am Donnerstag in der Phantastischen Bibliothek. Um die Besonderheit und Macht der Zahlen ging es in der Vortragsreihe des Wetzlarer Mathematikzentrums.

