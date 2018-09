Kirche

Zu Gertrudis Grab pilgern

Wallfahrt Katholiken laufen nach Oberbiel

Braunfels Unter dem Thema „mehr als du siehst“ steht eine Bezirkswallfahrt der Katholiken des Wetzlarer Kirchenbezirks am Sonntag, 23. September, zum Kloster Altenberg in Oberbiel an.

