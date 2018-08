Zu flott bei Regen auf der A 45 unterwegs

Polizei Fahrer heil, Auto Totalschaden

Ehringshausen Ohne Verletzungen hat ein 48-jähriger BMW-Fahrer am Mittwoch einen Ausflug in die Leitplanke überstanden. Der Wetzlarer war gegen 6.10 Uhr auf der regennassen A 45 von Gießen in Richtung Dortmund unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Unfallfahrer die Kontrolle über seinen Z3 und prallte in die rechte Leitplanke.

