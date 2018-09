Exkursion

Zugvögel beobachten

Natur Rundgang in Oberwetz

Schöffengrund-Oberwetz Zwischen Ende August und Anfang November ist die Hauptreisezeit für Zugvögel. Die hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz bietet daher am Sonntag, 23. September, eine Zugvogelbeobachtung bei Oberwetz an. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Ortsrand von Oberwetz, an der Firma Werth Motorgeräte.

