Zukunft ist digital

Verwaltung Gemeinde Lahnau setzt auf elektronische Akte

Lahnau-Dorlar Wenn Annegret Seibert den Schrank in ihrem Büro im Rathaus in Dorlar öffnet, kommt zum Vorschein, was man in einer öffentlichen Verwaltung so erwartet: ganz viele Akten. Doch deren Zeit läuft ab. Die Zukunft ist digital.

Copyright © mittelhessen.de 2018