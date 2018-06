Kreistreffen

Zwei Tage die Heimat feiern

Langgöns Unter dem Leitwort „Die Heimat lebt in uns – solange wir es wollen” lädt der Heimatkreis Bärn für Samstag, 30. Juni, und Sonntag, 1. Juli, zu seinem 57. Kreistreffen in das Bürgerhaus in Lang-Göns ein.

