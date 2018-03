Zwei neue Ehrenmitglieder

Vorsitzende Antje Radu freute sich zudem im voll besetzten Dorfgemeinschaftshaus Kraftsolms über die Ehrung weiterer langjähriger Mitglieder. Auf 40 Jahre aktives Singen blicken Anneliese Dietrich und Claudia Hofmann, auf 40 Jahre passive Mitgliedschaft Kornelia Bangel, Ingrid Hofmann und Helga Watz zurück. Als einen Höhepunkt des abgeschlossenen Vereinsjahres erwähnte Radu in ihrem Bericht die Teilnahme am Beratungs- und Kritiksingen sowie des Hugo-Lotz-Gedächtnis-Singen des Solmser Sängerbundes, die als "Heimspiel" in der Mehrzweckhalle in Brandoberndorf stattfanden. Aber auch der Familienausflug in den Weilburger Tiergarten, der Auftritt im Rahmen der HR-Sendung zum "Dollen Dorf" in Kraftsolms und die Teilnahme bei der alljährlichen Veranstaltung "Waldsolms singt" hinterließen prägende Eindrücke. Herzlich bedankte sich Radu bei der Chorleiterin Sabine Hadzic für ihr Engagement im Chor der 40 aktiven Sängerinnen. Da die Zahl der Sängerinnen allerdings aus verschiedenen Gründen rückläufig ist, appellierte sie: "Unser oberstes Ziel für das vor uns liegende Vereinsjahr soll die Mitgliedergewinnung sein."

Die 1. Kassiererin Ulrike Sänger erinnerte an die Spendenübergabe nach dem Weihnachtskonzert für das Projekt "Charly und Lotte" des Hospiz Mittelhessen, bei dem durch Aufstockung durch den Chor 800 Euro überreicht werden konnten, und an die Ferienspiel-Aktion in Zusammenarbeit mit dem Kraftsolmser Männer-Gesangverein. Zudem war der Frauenchor Kraftsolms Ausrichter der Jubilarehrung des Solmser Sängerbundes.

Teilnahme an der Veranstaltung "Waldsolms Sing", Spende für das Projekt "Charly & Lotte"

Neu in den Vorstand des Frauen-Chores wurde als 2. Vorsitzende Yvonne Wolf für die ausscheidende Silke Bangel-Glaum gewählt.

Für 2017 stehen folgende Termine fest: 18. März - Teilnahme am Chorpreis-Singen Lahn-Dill (ehemaliges Hugo-Lotz-Gedächtnis-Singen), 6. Mai - Liederabend in Altenkirchen, 24. Juni - Akademischer Abend des MGV Kraftsolms, 15. bis 17. September Vereinsausflug nach Freiburg, 11. November "Flower Power Dance and Music"-Auftritt. (se)