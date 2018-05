Ehringshausen-Katzenfurt (red). Ein Unbekannter ist am 2. Februar, zwischen 5 und 14 Uhr, in der Chattenhöhe gegen eine Gartenmauer gefahren und geflüchtet. Schaden: rund 1000 Euro. Hinweise an die Herborner Polizei, Telefon: (0 27 72) 4 70 50.