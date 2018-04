wortzumsonntag_k

Von Alexandra Hans

WORT ZUM SONNTAG

Singen Sie gern? Gehören Sie zu den Menschen, die Mitglied in einem Gesangverein sind oder einem Chor angehören? Singen Sie im Auto mit, wenn im Radio ein bekanntes Lied ertönt? Wenn ja, dann tun Sie sich etwas Gutes. Denn das ist Singen nachweislich: gut für den Menschen, für Körper und Seele. Ich atme tief, bewusst und weit ein. Ich lasse Klänge, Töne durch meine Kehle. Ich bringe meine Seele nach außen, verschaffe dem, was in mir ist, Gehör.

