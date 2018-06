wortzumsonntag_k

Von Manuela Bünger

WORT ZUM SONNTAG

Auf dem Buffet einer Cafeteria steht eine große Schale mit großen roten, saftigen Äpfeln. Die Cafeteria gehört zu einer katholischen Schule und die Nonne hat ein Schild an die Schale gestellt; darauf steht: „Bitte nimm nur einen Apfel und denk daran: Gott schaut zu.“ Auf der anderen Seite des Buffets steht ein zweiter Teller mit frischgebackenen Schokoladen-Cookies, die sind noch warm vom Backen. Auch da findet sich bald ein Schild, aber in einer krakeligen Kinderschrift: „Nimm so viele, wie du willst, Gott passt gerade auf die Äpfel auf.“

