wortzumsonntag_k

Von Hans-Dieter Dörr

WORT ZUM SONNTAG

„Da hat sich im Laufe der Jahre aber viel Schweres in ihrem Lebensrucksack angesammelt. Ist der nicht viel zu schwer geworden?“ Die Patientin machte einen angegriffenen Eindruck. Ihre Erkrankung machte ihr zu schaffen. Die Aussicht auf vollständige Heilung war getrübt. Damit leben zu lernen und das einigermaßen zu bewältigen, hätte schon als Aufgabe und Last gereicht. Doch sie hatte mir im Laufe des Gesprächs erzählt, welche Lasten den Rucksack in ihrem Leben so überschwer gemacht hatten: Unerwartete Verluste von nahestehenden Angehörigen, immer wiederkehrende eigene Erkrankungen und Krankenhausaufenthalte und eine pflegebedürftige Person, die ihre Hilfe brauchte. Natürlich hatte es auch schöne und gute Zeiten gegeben. „Was hat Ihnen bisher in Ihrem Leben zur Bewältigung geholfen?“ „Menschen, die in den schlimmen Phasen für mich da waren und mein Glaube. Das Vertrauen, da ist einer, der meint es trotz allem gut mit mir. Wenn ich das nicht gehabt hätte...“

