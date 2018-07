wortzumsonntag_k

Von Alexandra Hans, ev. Pfarrerin in Wißmar

WORT ZUM SONNTAG

Der neue Konfirmandenjahrgang hat begonnen. Nach zwei Stunden des Kennenlernens steigen Pfarrerin und Jugendleiter in ein erstes Thema ein: Glauben – was ist das? Sie fragen die Konfirmandengruppe: Was glauben Menschen? Glaubt ihr irgend etwas? Wie verstehen Christen Glauben? Es gibt einen interessanten Austausch, in dem es zwischen „Glauben ist, etwas nicht zu wissen“ und „Glauben hat was mit Beziehung und Vertrauen zu tun“ hin und her geht. Die Leitenden sind überrascht: So tief ging es in den letzten Jahrgängen nicht.

