wortzumsonntag_k

Von Michael Lübeck

WORT ZUM SONNTAG

„Den Entwurf für das Projekt maile ich Ihnen dann heute Abend rüber. Morgen früh können wir dazu ja nochmal eine Telefonkonferenz schalten, und nächste Woche bin ich dann ja wieder da.“ Eigentlich ein ganz normales berufliches Telefongespräch, das die junge Frau da mit ihrem Smartphone führt. Aber etwas an der Szene stimmt nicht. Sie sitzt dabei am Strand an der Ostsee, vor ihr tapst das zweijährige Kind durch den Sand, daneben baut der Vater mit dem älteren Kind eine Sandburg. Dieses „Projekt“ wäre doch jetzt eigentlich dran. Und ich registriere: schon die dritte Person in dieser Woche, die vom Strand aus ihre beruflichen Aufgaben weiter betreut. Und so richtig erholt wirkten die alle nicht.

