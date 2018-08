Von Beate Mayerle-Jarmer, Studienleiterin im Amt für Kath. Religionspädagogik

WORT ZUM SONNTAG

wortzumsonntag_k

Neulich im Freibad stand ein kleiner Junge auf dem Dreimeterbrett. Nach dem Ende seines Schwimmkurses sollte er zum krönenden Abschluss hinunterspringen. Er stand lange zögernd und ängstlich da oben. Er wollte schon aufgeben und umkehren. Doch dann kam sein Freund, redete kurz mit ihm und die beiden nahmen sich an den Händen und sprangen gemeinsam. Von da an traute sich der Junge mit Freude immer wieder von Neuem vom Dreimeterbrett zu springen. Sogar alleine. Was für eine schöne Erfahrung fürs Leben. Da nimmt mich einer bei der Hand und schon geht es besser.

Copyright © mittelhessen.de 2018