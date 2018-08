Von Sebastian Anwand

WORT ZUM SONNTAG

wortzumsonntag_k

Was ist zirka drei Meter hoch, zweieinhalb Meter lang, meist in weißer Farbe angestrichen, beliebig erweiter- und stapelbar und als vorübergehende Unterkunft konzipiert? Ganz genau, es handelt sich um Container. Auf dem Sportplatz unseres Dorfes stehen solche zurzeit, da die Schule saniert wird. Damit die Bauarbeiten zügig ausgeführt werden können, zog die gesamte Schule vorübergehend ins Provisorium. In den Containern ist es erstaunlich komfortabel: ordentliche Böden, Schultafeln, Fenster, Steckdosen und was man halt sonst noch braucht. Auch wenn nicht alles optimal ist; von einer „Notlösung“ mag man kaum sprechen.

Copyright © mittelhessen.de 2018