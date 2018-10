Von Cornelia Heynen-Rust

WORT ZUM SONNTAG

wortzumsonntag_k

„Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land“- heißt es in einem unserer bekanntesten Gesangbuchlieder zum Erntedank. Hier wird das Samenkorn auf besondere Art und Weise in den Blick genommen. Des Himmels Hand, Gott, beschert ihm Wachstum und Gedeihen, indem er Tau und Regen und Sonn- und Mondenschein sendet und dadurch Wuchs und Gedeihen ermöglicht. So steht am Ende die gute Gabe Gottes, von der wir leben und die uns am Leben erhält, wie es im Buch der Psalmen heißt: „Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke!“

Copyright © mittelhessen.de 2018