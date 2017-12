„... und hier bin ich nicht allein“

80 Menschen kommen zur Weihnachtsfeier für Alleinstehende in die Hospitalkirche

Wetzlar Mehr als 80 Gäste sind an Heiligabend zur Weihnachtsfeier für Alleinstehende in Hospitalkirche gekommen. Dort haben sie ein Zusammensein in gemütlicher Atmosphäre mit weihnachtlicher Musik und festlichem Essen erlebt.

