„55 plus minus“ bringt in Kontakt

Bilanz Projekt für die kirchliche Gemeindearbeit geht in Naunheim ins zehnte Jahr

Wetzlar-Naunheim Das kirchliche Projekt 55 plus minus geht ins zehnte Jahr. Es versteht sich als Plattform für Menschen in der zweiten Lebenshälfte in den Kirchengemeinden Naunheim und Waldgirmes, um voneinander zu lernen und miteinander Neues zu entdecken.

Copyright © mittelhessen.de 2018