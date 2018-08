„Autobahngold“  auf der Landstraße

Der Ablauf ist meist der gleiche: Betrüger täuschen eine Notsituation wie einen leeren Tank oder fehlende Babynahrung vor und lassen sich von ihren Opfern Bargeld gegen nahezu wertlosem Goldschmuck auszahlen.

Dass diese Betrüger nicht nur auf Autobahnen, sondern offensichtlich auch auf Landstraßen unterwegs sind, zeigt ein Fall vom Freitagabend auf der B 255 zwischen Ober- und Niederweidbach. Der Beschuldigte stand mit seinem blauen VW Passat mit Tageszulassung am Fahrbahnrand und versuchte vorbeifahrende Autos anzuhalten. Einem hilfsbereiten Verkehrsteilnehmer erklärte er nur noch wenig Benzin im Tank zu haben. Weil er aber kein Bargeld zum Tanken habe, bot er an, Goldschmuck in Bargeld umzutauschen. Als das avisierte Opfer nicht auf den Deal einging, beschimpfte der Unbekannte ihn auf übelster Art und Weise.

Der mutmaßliche Betrüger war zwischen 50 und 60 Jahre alt und stammt offensichtlich aus Südosteuropa. Er war schlank, hatte ein gepflegtes Äußeres und volles dunkles Haar.

Hilfe anbieten, aber kein Tauschgeschäft

Sicherlich sind echte von vorgetäuschten Notsituationen nicht immer eindeutig voneinander zu unterscheiden. Helfenden rät die Polizei soweit wie möglich Unterstützung anzubieten, aber niemals auf Tauschgeschäfte wie zum Beispiel „Gold“ gegen Bargeld einzugehen. Das Ausschlagen von Alternativen sowie die aggressiven und beleidigenden Reaktionen der Hilfe Suchenden machen sehr schnell deutlich, dass es ihnen nicht um die Beseitigung der Notlage geht. (red)