„Bauernstube“ gewinnt „Schlemmerblock-Award 2018“

ESSEN Gäste bewerten Restaurants im Lahn-Dill-Kreis / Fünfter Sieg in Folge für Wissenbacher Lokal / Platz zwei nach

ESCHENBURG/BRAUNFELS/ HÜTTENBERG Die „Bauernstube“ in Wissenbach hat den „Schlemmerblock-Award 2018“ im Lahn-Dill-Kreis gewonnen. Auf Platz zwei folgt „Germania Ristorante & Pizzeria im Schinderhannes“ in Bonbaden, auf Platz drei das „Milano“ in Rechtenbach.

