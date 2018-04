„Befehl von ganz oben“? Nein!

„Ihr habt eine Informationspflicht und dazu gehört meiner Meinung (nach) auch das Nennen der Herkunft des Täters!“ Mathias S. ist offenbar erbost – die weitere Wortwahl in seinem Facebook-Kommentar lässt diesen Schluss zu. Bei einigen Themen ist sofort klar, dass sie verärgerte Reaktionen in den sozialen Netzwerken provozieren. Dazu gehört zum Beispiel alles, was dem Themenkomplex „Flüchtlingskrise“ angehört. Und dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein positives Beispiel für Integration oder eine Meldung der Polizei handelt, in der Geflüchtete eine Rolle spielen.

Stichwort Polizeimeldung: Sehr selten nur lassen sich die Nutzer auf Facebook oder Twitter dazu herab, Verletzten oder Hinterbliebenen ihre Anteilnahme auszudrücken oder sich nach deren Schicksal zu erkundigen. Viel häufiger spielt nur eine Frage eine Rolle: Woher stammt der Täter? Eventuell ergänzt um: Warum schreibt die Presse von einem „mutmaßlichen Täter“?

Anlässe genug, auf einige der Facebook-Kommentare der jüngsten Zeit einmal detailliert einzugehen.

„Die Straftaten, die sich häufen, werden nicht von Deutschen verübt! Und die Medien versuchen das immer noch zu verbergen oder zu relativieren und deshalb sprechen viele von der ,Lügenpresse'.“

Für unsere Berichterstattung verlassen wir uns ausschließlich auf Fakten. Also auf Angaben, die belegbar sind und aus sicherer Quelle stammen. Am besten ist es natürlich, wenn die Autorin oder der Autor eines Artikels die Ereignisse selbst erlebt hat, die im Text geschildert werden. Bei Parlamentssitzungen oder Volksfesten ist das kein Problem – die Redaktion ist da, wo ihre Leserinnen und Leser sind, beziehungsweise nimmt stellvertretend für diese an Veranstaltungen teil, um später darüber zu berichten.

Etwas anders sieht es natürlich bei Straftaten aus. Wenn wir am Ort des Geschehens sind, ist der Unfall oder die Straftat bereits geschehen. Rettungskräfte und Polizei haben ihre Arbeit aufgenommen. Deren Sprecher sind für uns eine verlässliche Quelle: Die Recherche besteht in diesen Fällen darin, die Experten vor Ort zu zitieren, um einen umfassenden Eindruck zu vermitteln. Das Gleiche gilt für Statistiken oder andere Zahlenwerke, mit denen wir arbeiten. Sie stammen aus der Hand von Fachleuten, aus Verwaltungen oder von anderen Behörden. Das bedeutet nicht, dass wir sie nicht gegebenenfalls kritisch hinterfragen oder uns die Aufgabe der Recherche komplett abgenommen wird. Wir sind nämlich nicht das Sprachrohr von Polizei oder Rathaus, wir nutzen sie nur als Informationsquelle.

Pressefreiheit bedeutet: Niemand übt Druck auf die Redaktion aus

In jedem Fall gilt: Individuelle Eindrücke, ein diffuses Gefühl oder Aussagen wie „man weiß doch, dass das so ist“ können nicht Grundlage der Berichterstattung sein.

„Wenn Zeitungen bewusst Informationen weglassen, sich selber zensieren, wird natürlich keine staatliche Zensur benötigt. Aber es bleibt trotzdem eine Zensur, auch wenn man auf einen Kodex verweist, weil im Ergebnis Informationen fehlen.“

Angesprochen wird hier der Pressekodex (siehe Info-Kasten). Dieser ist tatsächlich nicht bindend, also kein verordneter Zwang oder eine gesetzliche Vorgabe, sondern eine Richtlinie, an der sich Redaktionen in ihrer täglichen Arbeit orientieren. Die genannten Informationen, die „weggelassen“ worden seien, war im konkreten Fall die Herkunft eines mutmaßlichen Täters. Diese spielte für die Berichterstattung keine Rolle.

Und das Wörtchen „mutmaßlich“ ist juristisch sehr wichtig, denn in Deutschland gilt die Unrechtsvermutung, ist jemand also so lange unschuldig und somit kein Täter, bis er rechtskräftig verurteilt wurde.

„Befehl von ganz oben: Herkunft darf nicht genannt werden ... DDR 2.0.“

So ist es eben nicht. In Deutschland herrscht Pressefreiheit, niemand schreibt einer Redaktion vor, was sie zu veröffentlichen hat und wie sie das tun soll. Wie erwähnt: Der Pressekodex ist kein Pflichtprogramm, sondern lediglich eine Richtlinie. Die Vorstellung, die Bundesregierung beeinflusse, was veröffentlicht werden darf und was nicht, entbehrt jeder Grundlage.

An dieser Stelle noch ein paar Worte zur Deutschen Presse-Agentur (dpa). Diese ist nicht – wie manchmal vermutet – eine staatliche Einrichtung mit Befehlsgewalt, sondern schlicht eine Nachrichtenagentur, deren (meist überregionale) Beiträge von Redaktionen gekauft werden. Die 185 Gesellschafter der dpa sind ausschließlich Verlage und Redaktionen.

Info: Das sagt der Pressekodex



Der Pressekodex ist eine Sammlung journalistisch-ethischer Grundregeln, die der Deutsche Presserat 1973 vorgelegt hat.

Verleger und Journalisten haben den darin formulierten publizistischen Grundsätzen durch ihre Verbände zugestimmt. Der Pressekodex hat somit den Charakter einer freiwilligen Selbstverpflichtung.

Im Pressekodex heißt es unter anderem: „In der Berichterstattung über Straftaten ist darauf zu achten, dass die Erwähnung der Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung individuellen Fehlverhaltens führt. Die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse.“ (Quelle: Wikipedia)