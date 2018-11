Fotostrecke Kraftsolms feiert 700 Jahre

Sie waren alle da, und sie wirkten alle mit: die Trachtengruppe, die Chöre, die Burschenschaft, die Feuerwehr und der Gymnastikverein – um nur einige zu nennen – brachten am Samstagabend im voll besetzten DGH sieben Jahrhunderte Dorfgeschichte auf die Bühne. Es war der Auftakt für die kommendes Jahr anstehende Veranstaltung „Offenes Dorf“ am Pfingstsonntag, 9. Juni. „Wenn wir alle zusammenhalten und zusammenarbeiten, wird das eine tolle Sache“, versprach Jörg Wolf vom Organisationsteam Wollmois gleich zu Beginn des akademischen Abends, der mit einer Zeitreise das frühere Kraftsolms lebendig werden ließ.

Die Reise wurde von Mine und Robert (grandios gespielt von Sibylle Boumann und Jochen Wallbott) mit dermaßen viel derbem und trockenem Humor kommentiert, dass die Muppet-Lästerer Statler und Waldorf von Neid erblasst wären, hätten sie nur im Publikum gesessen.

Die Zuschauer waren begeistert und johlten, spätestens als Robert Mine auf der Bank vor der Kirche im schönsten Platt erklärte, dass der Ort im Hintertaunus ganz besonders ist: „ Kraftsolms, die Krone – ein jeder will drin wohne!“

Kostümierte Darsteller lassen 700 Jahre auf der Bühne Revue passieren

Das Aufgebot am akademischen Abend beeindruckte auch die Ehrengäste: „Das Dorf muss ganz schön intakt sein, wenn man sieht, wie viele hier sind“, sagte der Landrat des Lahn-Dill-Kreises, Wolfgang Schuster, gleich zu Beginn in seinem Grußwort. Ortsvorsteher Wolfgang Heil bestätigte den Eindruck: „Ein Dorf lebt von seinen Menschen. Bewahrt euch diesen Gemeinschaftssinn!“

Bürgermeister Bernd Heine ergänzte: „Kraftsolms ist immer ein großer Anker in der Gemeinde Waldsolms gewesen.“ Und Marie Gabriele und Johannes Graf von Oppersdorff-Solms-Braunfels waren sich einig: „Was dieser kleine Ort hier heute Abend auf die Beine stellt, ist sagenhaft.“

Von der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 1319, über die Geschichte der berühmten Ofenplatten des Schmiedemeisters Peter Sorg um 1600, den Bau der Eisenbahnlinie zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die Ankunft der Flüchtlinge aus den Ostgebieten nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die heutige Zeit ließen die Mitwirkenden während der rund dreistündigen Aufführung nichts aus: Die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr wurde von den heutigen Mitgliedern genauso in Szene gesetzt wie das Kirmesbaumstellen der Burschen mit anschließender Zecherei – sehr zum Missfallen der Mädchen.

Die Trachtengruppe „Haaheapper“ zeigte dabei nicht nur, wie damals getanzt wurde, sondern auch, dass sie über einen enormen Kostümfundus verfügt – und für jede Szene die passende Tracht dabei hatte.

Die Pfarrer Hartmut Sitzler und Sven Seuthe nahmen als Ordensbrüder die Frömmigkeit der Kraftsolmser ins Visier: „Die Kirche ist nicht voll, das Dorf soll nicht fromm genug sein“, mutmaßen sie. Und: „Die Wiesen hier sind so nassauer....“ gibt es einen Seitenhieb auf frühere Verwaltungseinheiten, denen Kraftsolms einmal unterstand.

Vor der akademischen Feier war die Kirche allerdings sehr voll. Selbst auf der Empore waren alle Plätze besetzt, jeder wollte die besinnlichen Worte zum Auftakt der Feierlichkeiten in der kleinen Kirche hören, die – wie Pfarrer Sitzler betonte – definitiv älter sei als 700 Jahre: „Viel ist passiert in 700 Jahren. Und Kraftsolms gibt es immer noch.“ Dann legte Pfarrer Sitzler die Worte der Bergpredigt für die Kirchgänger aus: „Kraftsolms soll mehr sein als eine Ansammlung von Leuten, die da zufällig wohnen. Ihr seid das Licht der Welt! Es soll heller werden im Dorf!“ Das wurde es auch. Denn um den Worten Taten folgen zu lassen, bekamen die Kraftsolmser Kerzen in die Hand, und ein jeder musste sein Licht an seinen Nachbarn weitergeben. So setzte sich der Zug zum DGH in Bewegung.

Nicht nur an dieser Geste zeigte sich ganz deutlich: Kraftsolms ist mehr als eine „Ansammlung von Leuten, die da zufällig wohnen“. Es ist ein Miteinander von Menschen, die ihren Ort lieben. Der Frauenchor Cantabile und der Männergesangverein Harmonie brachten es zum Abschluss der Veranstaltung auf den Punkt: Als sie gemeinsam „Falling in Love“ sangen, klang es nicht nur wie eine Liebeserklärung an ihr Dorf – es war eine.