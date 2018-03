Von Christian Keller

„Das ist genau meins“

POLITIK Michael Peller ist seit einem Jahr Bürgermeister

Schöffengrund Michael Peller (FWG) ist seit einem Jahr Bürgermeister der Gemeinde Schöffengrund. Was er in diesen zwölf Monaten schon bewirkt hat und was er in den nächsten fünf Jahren voranbringen will, verrät er im Interview.

Copyright © mittelhessen.de 2018