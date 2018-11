Von Jörgen Linker

„Die Belastungsgrenze beim Rettungsdienst ist erreicht“

HILFE Rettungsdiensten fehlt Personal / Neue Rettungswache wegen B-49-Ausbau bei Leun

WETZLAR/DILLENBURG/ LEUN/SOLMS/BRAUNFELS Beim Rettungsdienst im Kreis stehen Veränderungen an: So soll die Rettungswache in Leun-Lahnbahnhof geschlossen und stattdessen zwei neue Wachen errichtet werden: in Leun sowie im Bereich Braunfels/Oberndorf.

