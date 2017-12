„Die Bühne habe ich nie verlassen“

Von Tanja Freudenmann

Herr Profitlich, wo erwische ich Sie denn gerade?

Markus Maria Profitlich: Wenn ich Ihnen das verrate (lacht).... Ich komme gerade von meiner Ernährungsberaterin.

Ah. Sind Sie also gerade schwer oder nicht mehr so schwer im Stress?

Profitlich: Das kann man so sagen. Abnehmen ist kein Zuckerschlecken, aber es funktioniert anscheinend.

Ja muss das denn gerade vor Weihnachten sein?

Profitlich: Ja sicher, gerade vor Weihnachten. Ich bin jetzt schon seit zwei Monaten dabei und hab schon 18 Kilo runter. Jetzt heißt es erst einmal: Gewicht halten! Und nach den Feiertagen geht‘s dann weiter.

Sind Sie denn abgesehen vom Abnehmen gerade sehr im Stress?

Profitlich: Naja, eigentlich schon. September bis Dezember ist die Hoch-Zeit für Auftritte. In den letzten zwei, drei Monaten hatte ich 40, 50 Auftritte. Das war schon heftig. Aber es macht unheimlich Spaß aufzutreten. An Weihnachten gibt‘s aber erstmal eine Pause und dann komm ich auch schon zu euch nach Wetzlar im Januar.

Welche Situationen stressen Sie?

Profitlich: Was mich auf Tournee am meisten stresst, ist die Autobahnfahrt. Es sind nur noch Verrückte auf der Autobahn. Ich fahre selbst zirka 60 000 Kilometer pro Jahr. Das gehört zum Job dazu, wir sind nicht nur Komiker, sondern auch Fernfahrer.

Und privat?

Profitlich: Ach, ich habe zwei Töchter, die eine ist gerade raus aus der Pubertät, die andere kommt gerade rein. Was soll ich sagen? (lacht)

Wie gestresst wird Ihr Publikum sein, nachdem Sie Ihre Show in Wetzlar gesehen hat? Oder ist das eine Art Kurzurlaub?

Profitlich: Es wird eher entstressend sein. Ich werde ein paar Beispiele bringen, die jeder kennt.

Welche denn?

Profitlich: Urlaubsstress zum Beispiel. Allein das Wort ist ja schon verrückt. Das fängt ja schon an beim Aussuchen des Urlaubsortes. Wenn ich mit meiner Frau und meinen Töchtern überlege, wo es hingehen soll, sagen sie: Dahin, wo es schön warm und trocken ist. Da reicht eigentlich der Heizungskeller mit einem Kasten Bier.

Und was ist stressiger oder schöner für Sie: Fernsehauftritte oder Bühne?

Proftlich: Die Bühne ist natürlich durch die Reiserei schon recht stressig, aber es macht ein bisschen mehr Spaß als Fernsehen. Im Fernsehen kann man einiges ausprobieren, mit der Technik spielen etc. Aber vor Publikum zu spielen, ist schon was anderes. Man muss nicht auf den nächsten Tag warten und schauen, ob die Quoten gut sind. Vor Publikum weiß man direkt, ob es funktioniert oder nicht.

Hat es denn bei „Schwer im Stress“ von Anfang an funktioniert?

Profitlich: Meine Programme sind anfangs meistens zu lang. So nach und nach fliegt die eine oder andere Nummer raus und man spielt dafür andere Szenen mehr aus. Das ist echt ein spannender Prozess.

Wo und wann haben Sie Ihre erste Bühnenerfahrung gemacht?

Profitlich: Au, das war 1985. Vor über 30 Jahren. Das war auf einem Geburtstag, da sind wir zu Dritt aufgetreten. Wir haben uns auf Jugendfreizeiten kennengelernt und haben gesagt, sollen wir nicht mal für Geld auftreten. Dann wurden wir für Hochzeiten, Geburtstage und Betriebsfeiern engagiert. Das ging dann über fünf Jahre so. Wir waren jedes Wochenende unterwegs.

Wie ging‘s dann solo weiter?

Profitlich: Ich hab ja zwischendurch noch eine Schreinerlehre gemacht und hab im Job gearbeitet, ich hatte dann auch noch eine Kneipe in einem Theater und so weiter. Mit 33 bin ich dann „entdeckt“ worden, vom Produzenten von „RTL Samstag Nacht“. Dann ging es los mit Fernsehen. Die Bühne habe ich aber nie verlassen, selbst zu „Wochenshow“- oder „Mensch Markus“-Zeiten.

Sie haben beruflich viel ausprobiert, der Bofrost-Mann war auch dabei. Ist das wichtig für den Job als Comedian?

Profitlich: Mir hat es extrem geholfen. Das war meine Komikerschule. Ich habe so viele unterschiedliche Leute kennengelernt, das war unfassbar. Auge und Ohr werden extrem geschult. Ich brauch‘ mich jetzt nur in die Bahn zu setzen oder in die Schlange beim Metzger zu stellen und kann das quasi sofort verwerten.

Sie haben die Schule früh verlassen. Mit 14. Hat Sie diese Zeit sehr gestresst?

Profitlich: Ich bin gegangen worden. Schule war für mich extrem schwierig. Ich kam aus einem sehr humanen Haushalt, ich habe noch fünf Geschwister. Ich kam also aus diesem behüteten Haushalt in eine Schule, an der noch alte Lehrer aus der NS-Zeit gelehrt haben. Da wurde auf einmal auf mich eingeprügelt, mit dem Stock oder es wurde mit dem Schlüsselbund geschmissen. Das war echt heftig. Das hat mir die Schulzeit echt versaut. Als ich auf die weiterführende Schule kam, dachte ich, es wird besser. Aber zwei Wochen später wurden mir schon vom Direktor die Ohren blutig gekloppt. Da war für mich Schule vorbei. Als ich die Pflichtschuljahre hinter mir hatte, war ich sofort raus.

Haben Sie jetzt Ihren Traumjob?

Profitlich: Ja klar. Ich habe aus dem Hobby meinen Beruf machen können.

Hätten Sie damals gedacht, dass Sie TV-Shows machen werden und große Hallen mit Ihren Fans füllen?

Profitlich: Nein, das war ja nie geplant. Ich sehe das echt als Gottes Geschenk an, dass ich die Leute zum Lachen bringen kann.

Würden Sie manchmal gern noch größere Hallen füllen?

Profitlich: Ich bin so dermaßen zufrieden damit, was ich erreicht habe. Ich muss nicht die Köln-Arena füllen. Vielleicht findet ja da der allerletzte Auftritt statt (lacht). Ich hab ja am Anfang auch vor drei, vier Leuten gespielt. Mir ist jeder Zuschauer wichtig, der in meine Shows kommt. Den versuche ich dann zu überzeugen.

Finanzielle Sorgen – ist das etwas, was Sie stresst? Sie waren ja auch vor einigen Jahren länger krank und hatten keine Stimme...

Profitlich: Ja klar, das ist fünf Jahre her. Ich hatte damals Operationen und habe mich schon gefragt, was machst du, wenn die Stimme wegbleibt. Zur Not hätte ich Taxi fahren müssen.

Was hat sich im Comedy-Geschäft – positiv oder negativ – geändert? Sie sind ja von Anfang an dabei...

Profitlich: Positiv ist, dass die Comedywelle nicht abebbt. Es wird heute vielen jungen Leuten die Möglichkeit gegeben, sich darzustellen. Das geht aber manchmal leider auf Kosten des Niveaus.

Geht es auch mehr und mehr ums Geld?

Profitlich: Ich bin froh, damit mein Leben bestreiten zu können. Aber das ist schon immens, welche Summen da zum Teil fließen, wenn riesige Hallen voll gemacht werden. Da wollen schon viele von diesem Kuchen was abhaben.

Sie als alter Hase: Was würden Sie jungen Comedians heute raten?

Profitlich: So viel auftreten wie möglich. In offenen Bühnen oder bei Opas Geburtstag. Und nicht sofort an den großen Erfolg denken.

Und wie soll sich das Wetzlarer Publikum auf Ihren Auftritt vorbereiten?

Profitlich: Gar nicht. Sie sollen auf jeden Fall nicht denken, es geht um politisches Kabarett. Bei mir geht es rein um Komik!

Markus Maria Profitlich kommt am Mittwoch, 17. Januar, um 20 Uhr in die Wetzlarer Stadthalle. Karten gibt es ab 35,30 Euro.