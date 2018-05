„Domblick“ startet in die Saison

Wetzlar Das Freibad „Domblick“ im Karl-Kellner-Ring startet bei gutem Wetter am Samstag, 19. Mai, in die Badesaison. Das Bad ist dann täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, in den Ferien von 9 bis 20 Uhr. Das Schwimmerbecken hat eine Wassertemperatur von 24 Grad, für die Kinder gibt es ein Nichtschwimmerbecken mit Spielgeräten und einen Eltern-Kind-Bereich. Der Eintritt beträgt vier Euro, für Jugendliche drei Euro. (red/Foto: Stadt Wetzlar)