Von Jenny Berns

„Ein Schritt in die richtige Richtung“

Familien Kita-Gebühren bleiben in Braunfels stabil / Eltern müssen teilweise weniger bezahlen /Nachtragssatzung beschlossen

Braunfels Kostenfreie Betreuung in Kindertagesstätten: Städte und Gemeinden setzten gerade um, was der hessische Landtag im April beschlossen hat. In Braunfels ändern sich die Kita Gebühren zwar nicht, trotzdem müssen die Eltern in vielen Fällen weniger bezahlen.

