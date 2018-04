Von Tanja Freudenmann

„Endlich ein Baugebiet wäre wichtig“

SOZIALES Opa, Papa und Enkel berichten: Wie familienfreundlich ist Garbenheim? Umfrage bei Familie Ufer

Wetzlar-Garbenheim Garbenheim will laut Ortsbeirat ein familienfreundlicher Stadtteil sein. Aber ist das wirklich so? Was bietet der Stadtteil für Familien, was nicht? Wir haben bei Familie Ufer aus Garbenheim nachgefragt.

