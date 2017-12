„Erziehung ist kein Kinderspiel“

Von Christian Hoge

So harmonisch wie hier ist der Alltag mit Kindern nicht immer. Für Eltern, die mehr Sicherheit und Freude in der Erziehung erreichen möchten, bietet der Deutsche Kinderschutzbund deshalb die Kurse „Starke Eltern – starke Kinder“ an.⋌(Foto: Leonhardt/dpa)

Welche Ziele das Erfolgsprojekt „Starke Eltern – Starke Kinder“ verfolgt und welche Herausforderungen warten, erklären Gudrun Geißler und Julia Loh vom Kinderschutzbund Lahn-Dill/Wetzlar im Gespräch.

Seit 1985 bietet der Kinderschutzbund „Starke Eltern – Starke Kinder“ an. Welche Gründe gab es damals, diesen Kurs ins Leben zu rufen?

Gudrun Geißler: Wir haben in der Beratungsarbeit festgestellt, dass die Eltern oft sehr verunsichert sind und ihren Erziehungsstil hinterfragen. Viele haben keine Vorstellung, wie sie es besser machen könnten – nur den Wunsch, dass es den Kindern besser geht. Es gab eine Reihe von Ratgebern – aber eben alles in Papierform. Deshalb ist die Idee entstanden, mit den Eltern Konzepte zu erarbeiten, wie man den Erziehungsalltag so gestalten kann, so dass es Eltern und Kindern gut geht. Wir wollen Eltern in ihrer Erziehungskompetenz stärken und kleine Bausteine mitgeben, wie sie in kritischen Situationen reagieren können. Wenn man die Eltern stärkt, kommen auch starke und selbstbewusste Kinder heraus. Die damalige Bundesgeschäftsführerin Paula Honkanen-Schoberth stammt aus Finnland und kannte etwas Ähnliches von dort. Sie hat das ganze in Kursform gebracht.

Wen sprechen die Kurse normalerweise an?

Julia Loh: Das ist ganz unterschiedlich. Manche Eltern kommen, weil es Zuhause eine Problematik gibt und befreundete Paare teilgenommen haben. Andere sind bei uns schon angebunden oder fragen nach, ob es so etwas gibt. Es sind auch Familien dabei, die durch Erziehungsfachkräfte in Kitas angeregt werden. Die Kurse werden von bildungsfernen und von bildungsnahen Familien besucht. Natürlich ist es schön, Elternpaare zu erreichen und nicht nur Vater oder Mutter. Die gemeinsame Teilnahme lässt aber der Familienalltag manchmal nicht zu. Die Kurse sind ein niedrigschwelliges Angebot, mit dem Ziel, die Eltern in ihrer Position als Experten für ihr Kind zu stärken. Die Eltern erfahren, dass andere Familien ähnliche Alltagskonflikte austragen. Da ist es einfacher, sich auszutauschen und zu öffnen.

Stichwort „öffnen“: Wie offen gehen Eltern in den Kursen mit ihren Problemen um? Gibt es Hemmschwellen?

Geißler: Manchmal gibt es ein Thema, bei dem sich die Eltern eher trauen, etwas zu sagen. Manche Dinge tauchen dann im Laufe des Kurses aus der Versenkung auf. Je nachdem, wie die Gruppe gestaltet ist, entsteht dieses Vertrauen. Gerade emotionale Gewalt oder psychische Vernachlässigung sind weit verbreitet. Eltern geben nicht gerne zu, dass sie das betrifft. Vielleicht ist es aber besser, dem Kind zu sagen, wie wütend man ist. Es ist nicht sinnvoll, das in sich hineinzufressen. Eltern sollten ihre Gefühle äußern – auf eine Weise, die das Kindeswohl nicht gefährdet.

Der Mut, zu einem Kurs zu gehen ist ja schon einmal ein großer Schritt für die Eltern.

Loh: Ja, das ist eine Hemmschwelle, weil man nicht weiß, was einen erwartet. Sitzt da vielleicht die Nachbarin, die zwei Straßen weiter wohnt? Wenn ich in einer kleineren Gemeinde oder einem Dorf wohne, möchte ich vielleicht auch nicht, dass der Bäcker weiß, dass es bei mir Zuhause öfter mal Konflikte gibt. Es ist schön, wenn Eltern, die sich vorher nicht kannten, im Kurs ein Miteinander feststellen. Wer dort auf andere Eltern trifft, merkt, dass sie häufig die gleichen Probleme haben.

Geißler: Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, die Kurse an einem neutralen Ort, etwa in unserer Geschäftsstelle in Wetzlar anzubieten.

Was sind die häufigsten Beweggründe der Eltern, einen solchen Kurs zu besuchen?

Geißler: Manche sagen: Ich kann mich nicht beherrschen, mein Kind bringt mich auf die Palme. Ich raste dann aus und mir ist auch schon die Hand ausgerutscht. Die gleichen Eltern sagen, dass sie das nicht wollen, aber kein Rezept haben. Alltag mit Kindern kann sehr anstrengend sein. Kinder sind kleine, kluge Wesen, die Schwächen ihrer Eltern schnell herausbekommen. Eine klare Linie fällt manchen Eltern schwer. Sie sagen Nein, lassen aber doch etwas zu. Es gibt auch Fälle, in denen eine alleinerziehende, nicht so große Mutter einen Bär von Jungen im Haus hat, der ihr rein körperlich total überlegen ist. Die Frauen fühlen sich schwach und sind unsicher, wie sie mit Wutausbrüchen umgehen sollen. Wir versuchen zu helfen und zu sagen, dass es nicht nur auf die körperliche Stärke ankommt. Wichtig ist, dass man redet und ausspricht, was los ist.

Loh: Eltern, deren Kinder im Pubertätsalter sind, berichten im Kurs davon, dass sie sich von den Äußerungen und Verhaltensweisen ihrer Kinder verletzt fühlen. Sie müssen alles 100 mal sagen und drehen sich gefühlt jeden Tag im Kreis. Sie erzählen davon, mit welchem Gesicht ihre Kinder morgens die Treppe herunterkommen und sie nicht würdigen. Im Kurs werden gemeinsam die positiven Seiten dieser oft als schwierig erlebten Lebensstufe betrachtet. Eltern wird vermittelt, dass das Verhalten ihrer Kinder nicht böswillig ist

Geißler: Aktuell haben wir mehrere Anfragen von Eltern, deren Kinder in der Pubertät sind. Wir haben anvisiert, zum neuen Jahr einen Pubertätskurs anzubieten. Wer interessiert ist, kann sich gerne bei uns unter 06441 33666 oder per Mail an info(at)kinderschutzbund-wetzlar.de melden.

Der Kurs besteht aus zehn Einheiten. Wie kann man sich den Ablauf vorstellen?

Loh: Jeder Abend hat sein Thema- etwa Grenzen setzen, Wut oder Streit-, Ziel und Motto. Die Kursleitung gibt eine kurze theoretische Einleitung in die Inhalte. Dann werden diese mit Hilfe von Übungen veranschaulicht und in Bezug gesetzt zu der eigenen Lebenssituation. Mit Hilfe von Wochenaufgaben wird das erworbene Wissen auf die Alltagssituationen übertragen, angewandt und geübt. Vorbild sein ist ein wichtiges Thema. Kinder sind Dauerbeobachter ihrer Eltern. Wenn ich laut bin, übernehmen Kinder das vielleicht bei ihren Freunden auf dem Schulhof oder in der Kita. In den letzten Jahren ploppt auch das Thema neue Medien auf: Wenn Eltern beim Abendbrot sitzen und das Tablet neben sich haben und sie von ihrem Kind verlangen, das Gerät zur Seite zu legen, ist man wieder beim Thema Vorbild. Oft ist Eltern nicht bewusst, wie neugierig und forschend die Kleinen sie beobachten. Die Eltern sollen gestärkt werden, um das mit nach Hause in den Erziehungsalltag zu nehmen.

Geißler: Wenn die zehn Termine vorbei sind, gibt es ein großes Bedürfnis, sich nach einer gewissen Zeit wiederzusehen und auszutauschen. Da geht es um die Frage, wie die Tipps im Alltag geklappt haben, wie praxistauglich sie waren. Nach sechs bis acht Wochen bieten wir gerne ein Nachtreffen an. Das ist meistens sehr erfüllend und motivierend.

Wie läuft die Finanzierung der Kurse ab?

Geißler: Wir setzen für die Kurse auch Honorarkräfte ein. Wir versuchen, die Kosten für einen Kurs nicht vollständig auf die Teilnehmer umzulegen und bemühen uns um eine Co-Finanzierung durch Sponsoren oder die Jugendämter.

Gibt es Ansätze, sozial schwachen Familien, die über geringe Mittel verfügen, die Teilnahme zu ermöglichen?

Geißler: Für sozial schwache Familien, die über geringe finanzielle Mittel verfügen, kann die Kursgebühr deutlich reduziert werden. Es komplett kostenlos zu machen, widerspricht unserer Vorstellung, dass die Leute das Angebot wertschätzen und einen kleinen Beitrag leisten.

Zum Schluss noch ein Ausblick: Welche Herausforderungen warten auf die Kurse? Wen möchten Sie noch ansprechen?

Loh: Ich glaube, dass es noch einige Ausdifferenzierungen geben wird. Ein Thema sind auch Kursangebote in anderen Sprachen, zum Beispiel auf Russisch oder Türkisch. In den letzten Jahren kam die Idee auf das Kurskonzept zu vereinfachen – so entstand der Kurs „Ganz praktisch“. Das Elternbildungsangebot „Starke Eltern – Starke Kinder“ wird kontinuierlich weiterentwickelt. Ergänzende Materialien zur gewaltfreien Erziehung stehen in mehreren Sprachen, zum Beispiel Englisch, Türkisch, Arabisch, Farsi, Kurmanci oder Tigrinya, zur Verfügung.

Geißler: Dass wir Menschen bei uns haben, die mit ganz anderen Erziehungsvorstellungen gekommen sind, wird sicherlich unabhängig von dem Kurs ein Thema sein. Für manche Familien aus anderen Kulturen ist es normal, dass Kinder geschlagen werden, dass der Vater alles bestimmt und die Mutter nichts zu sagen hat. Es wird eine große gesellschaftliche Aufgabe sein, diese Menschen zu integrieren. Dabei müssen wir auch unsere Vorstellungen, was ein Kind wert ist, wie man mit ihm umgeht und das Prinzip „Keine Gewalt“ vermitteln. Die Menschen sollen das nicht nur verstehen, sondern auch umsetzen. Das ist sicherlich noch ein langer Weg.



STIMMEN VON ELTERN ZU DEN KURSEN

„Der Elternkurs hat mich sportlicher gemacht. Wenn meine Kinder im oberen Stockwerk streiten, schreie ich nicht mehr von unten zurück, sondern renne die Treppen hoch und kläre die Angelegenheit von Angesicht zu Angesicht.“

„Ich habe nie darüber nachgedacht, was ich meinem Kind weitergeben möchte. Jetzt fang' ich damit an.“

„Vor dem Kurs habe ich immer gedacht, nur mein Kind ist so anstrengend. Jetzt weiß ich es besser, anderen Eltern geht das nämlich auch so.“

„Tief verwurzelte Muster durchbricht man nicht so einfach. Aber es sind immer wieder kleine Schritte möglich, dass vielleicht ein bisschen mehr Licht ins Dunkel kommt.“

„Es war gut, unangenehme Punkte offen und vertrauensvoll ansprechen zu können.“





Die Spendenkonten von "Helft uns Helfen":

Sparkasse Wetzlar: IBAN DE81 5155 0035 0000 0422 26

Volksbank Mittelhessen: IBAN DE29 5139 0000 0081 0931 05

QUITTUNG BENÖTIGT?

Wir freuen uns über jede große und kleine Geldspende. Im Frühjahr 2018 geben wir alles an die Organisationen weiter.

Mit einem entsprechenden Vermerk und Ihrer Adresse auf der Überweisung senden wir Ihnen gerne eine Spendenquittung zu. (red)