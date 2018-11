Von Tanja Freudenmann

„Es war eine Sensation, ein Umsturz“

INterview Stadtarchivarin Irene Jung spricht über Frauenwahlrecht – und wie Wetz

Wetzlar Am 19. Januar 1919 konnten in Deutschland Frauen zum ersten Mal wählen und gewählt werden. Der Kampf um das Frauenwahlrecht begann aber schon viel früher – auch in Wetzlar. Wir haben Stadtarchivarin Irene Jung zum Thema befragt.

Copyright © mittelhessen.de 2018