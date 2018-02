Von Steffen Gross

„Fühle mich von Woolrec belogen“

Prozess Vertreter der Aufsichtsbehörde berichten von strenger Überwachung der Faserfirma

Gießen/Braunfels Kein zweites Unternehmen in Mittelhessen sei so streng überwacht worden wie Woolrec, sagen unisono Mitarbeiter des Regierungspräsidiums (RP). Wie diese Überwachung genau aussah, wollte das Gießener Schwurgericht am Dienstag von Zeugen erfahren.

