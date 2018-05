„Get together“ fahren nach Korbach

Als die Truppe am Freitagmorgen live über hr4 die Nachricht über ihren Sieg erhielten, brach unbändiger Jubel aus. Vergeblich versuchte die Radiomoderatorin ein Interview zu führen. Zu groß war die Freude bei den Mädels, um bereits ihre überbordende Stimmung in Worte zu fassen. „Wir haben natürlich gehofft, aber kaum erwartet, bei der starken Konkurrenz unter die Top-Drei zu kommen. Jetzt ist aber die Aufregung und die Freude vor diesem Live-Auftritt am Hessentag riesig“, jubelte Bianca Jennemann von „Get together“.

Noch drei Chöre sind im Rennen um den Sieg beim hr4-Chorwettbewerb 2018. Außer den Frauen aus Waldsolms haben es der Jugendchor „Songlines“ aus Lich und der gemischte Chor „vocalive“ aus Griesheim geschafft. Das Finale wird an Fronleichnam, Donnerstag 31. Mai, ab 18.20 im hr-Treff auf dem Hessentag in Korbach ausgesungen. Der Eintritt ist frei. Wer nicht nach Korbach fahren will, der kann die Show live im hr-fernsehen anschauen und auf hr4 hören.

Durchgesetzt haben sich die singenden Waldesolmserinen im Vorentscheid aus 15 Chören, die zunächst von einer Jury des Radiosenders ausgewählt wurden. Wer ins Finale kommt, hatten dann die Hörer zu entscheiden: In den vergangenen vier Wochen wurden die 15 Chöre mit Radioporträts und Videoclips im hr4-Programm und auf hr4.de vorgestellt. Die hr4-Hörer und Fans der Chöre hatten pro Chor je 24 Stunden Zeit, online für ihren Favoriten abzustimmen.

„Wir sind wirklich beeindruckt, wie viele Hörer und Fans die Chöre mit ihrem Gesang zur Abstimmung bewegt haben“, sagt hr4-Musikchef Manfred Staiger. Mehr als 150 000 abgegebene Stimmen wurden gezählt. Davon bekamen die Waldsolmserinnen fast 40 000 Stimmen, der Jugendchor Songlines etwas mehr als 30 000 Stimmen und „vocalive“ aus Griesheim etwas mehr als 20 000 Stimmen.

Für den Finaltag werden die Zähler wieder auf null gestellt, und Zuschauer und Hörer haben die Sache in der Hand. Beim Telefonvoting können sie für ihren Favoriten abstimmen. Der Siegerchor gewinnt einen Gesangs-Workshop mit den A-cappella-Stars von „Maybebop“.

Wer will, kann nach dem Wettbewerb noch am großen Rudelsingen auf dem Hessentag teilnehmen

Bereits um 17.50 Uhr sendet der hr eine Zusammenfassung „hr4-Chorwettbewerb 2018 - der Weg ins Finale“. Wer nach dem Wettbewerb Lust hat, selbst zu singen, kann einfach in den hr-Treff kommen. Hier findet ab 20 Uhr und ab 21.30 Uhr „Singt Euren Song – Ganz Korbach singt“ statt, zum gemeinsamen „Rudelsingen“ eingeladen wird. (red/se)